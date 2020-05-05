كرة القدم تبحث عن حلول لتخطي الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا
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كرة القدم تبحث عن حلول لتخطي الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا

  • 5 مايو/ أيار 2020

منذ التأجيل القسري لموسم كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا والفيفا يبحث عن حلول من أجل تخطي المرحلة الراهنة بأقل الخسائر الممكنة، فكيف تأثرت الأندية وصناعة كرة القدم بتعليق المسابقات وكيف يمكن العودة؟

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