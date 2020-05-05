منذ التأجيل القسري لموسم كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا والفيفا يبحث عن حلول من أجل تخطي المرحلة الراهنة بأقل الخسائر الممكنة، فكيف تأثرت الأندية وصناعة كرة القدم بتعليق المسابقات وكيف يمكن العودة؟
كرة القدم تبحث عن حلول لتخطي الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا
- 5 مايو/ أيار 2020
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