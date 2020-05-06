إكسترا التلفزيوني: صوم رمضان في زمن الكورونا

يحل شهر رمضان هذا العام في ظروف استثنائية في ظل الحجر الصحي مع تفشي فيروس كورونا. حلقة بي بي سي إكسترا مخصصة لإلقاء الضوء على أجواء الصيام في العالم العربي والإسلامي.

وقد أثر فيروس كورونا على أقدس المواقع الإسلامية، من المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، إلى المسجد الأقصى في القدس والقاهرة في مصر ومعظم الحواضر الإسلامية.

واتخذ معظم الدول إجراءات احترازية لمنع تفشي الوباء، فجرى إغلاق المساجد وحُظرت صلاة التراويح فيها. كما منعت التجمعات في وقت الإفطار وولائم الإفطار الجماعي، التي اعتاد المسلمون فيها طوال شهر رمضان.

موائد الرحمن من أبرز مظاهر التكافل الاجتماعي التي ينفرد بها شهر رمضان وهي من الطقوس الاجتماعية التي اعتاد عليها المصريون، لكن هذا العام صدر قرار من وزارة الأوقاف المصرية بحظر إقامة موائد الرحمن. فما هي الحلول البديلة؟

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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