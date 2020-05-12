يأتي اليوم العالمي للتمريض في اليوم الثاني عشر من مايو أيار هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا الذي تخوض العديد من دول العالم معركة لاحتوائه.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أشاد في خطاب نشره على صفحته على فيسبوك بجهود الممرضين والممرضات العاملين بخدمة الرعاية الصحية في البلاد والعمل المتواصل الذين يقومون به في الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا، في ظل انتقادات وجهت للحكومة البريطانية بسبب نقص في معدات الوقاية الشخصية.

ظروف مهنة التمريض أمر طالبت بتحسينه منظمة الصحة العالمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني بحسب المنظمة من نقص في عدد الممرضين والممرضات، فلماذا يقل عدد العاملين بهذه المهنة في دول المنطقة؟

دينا مصطفى تحدثت إلى أحمد نصار، ممرض أردني، وسألته عن أسباب النقص في عدد العاملين بالتمريض في بلده.

كما تحدث عبد المؤمن لعرابي مراسل إكسترا في الجزائر إلى كريمة عزوق الممرضة الجزائرية التي تعمل بمستشفى القطار للأمراض المعدية بولاية البليدة الجزائرية ليتعرف منها على كيفية تعامل الممرضين الضغوط الناتجة عن فيروس كورونا.