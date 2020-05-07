"بلا قيود" مع الدكتور طلال ابو غزالة رجل المال والأعمال

توقع الدكتور طلال أبو غزالة رجل المال والأعمال بأنّ تؤثر جائحة كورونا بشكل كبير وقاسي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الناتج القومي شأنها في ذلك شأن بقية مناطق العالم. ويرى أبو غزالة أنّ تأثير الجائحة سيمتد أيضا إلى الشركات الكبرى في قطاعات مختلفة من بينها قطاع السياحة. ووصف أبو غزالة القياسات أو المؤشرات الاقتصادية في المنطقة العربية بأنّها " ليست آنية وليست شفافة ولا تأتي بطريقة مباشرة" على حد تعبيره. ويعتقد أبو غزالة أنّ الأزمة التي يمر بها قطاع النفط ستؤثر على الدول النفطية بشكل كبير، الّا أنّها تستطيع معالجة أوضاعها من خلال احتياطيها النقدي واستثماراتها وهو ما لا يتوفر للدول غير النفطية في المنطقة حسب قوله.

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