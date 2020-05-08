"دنيانا": البعيد عن العين بعيد عن القلب؟

مع انتشار وباء كورونا العالمي كثر الحديث عما يسمى"بالتباعد الاجتماعي". ومع انتشار الوباء انتشرت دعوة إلى ترك مسافة أمان بين الناس وعدم الاختلاط مع الآخرين. فوجد الناس أنفسهم مجبرين على تغيير أسلوب حياتهم، ووجدوا أنفسهم أمام نمط جديد من العلاقات والروابط الاجتماعية. فما كان من الناس إلا أن لجأوا إلى العالم الافتراضي حيث يمكنهم أن يتواصلوا مع ذويهم في مختلف بقاع الأرض أو حتى ضمن البلد الواحد.

البعض اعتبر أن هذه الأزمة قربت الناس من بعضهم البعض وجعلتهم أكثر تفهما للآخرين. فالروابط الاجتماعية ليست قائمة على التقارب الجسدي فقط… والبعض الآخر اعتبر أن هذه الوباء أبعدهم حتى عن أقرب الناس إليهم خوفا عليهم وعلى صحتهم.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نتحدث عن التباعد الجسدي والتقارب الاجتماعي وعن العلاقات التي نشأت بين الأفراد خلال فترة الحجر المنزلي؛ علاقات كثيرة انتهت بالطلاق وأخرى أبصرت النور.

تداعيات عديدة فرضها هذا الوباء نناقشها في حلقة هذا الأسبوع مع غيداء الرشيدي باحثة في المجتمع المدني من اليمن، يسرا محمد إعلامية من الكويت، شيماء كامل فنانة تشكيلية من مصر، وميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين.

"دنيانا" الأربعاء والجمعة الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت بيروت على بي بي سي عربي.