كيف نجحت بعض الدول في احتواء الوباء العالمي؟
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فيروس كورونا: كيف نجحت بعض الدول في احتواء الوباء العالمي؟

  • 8 مايو/ أيار 2020

ما الذي يجمع بين الدول التي استطاعت السيطرة على الفيروس المستجد؟ وإلى أي مدى يمكن الاعتماد على تلك السياسات في تجنب موجة ثانية؟

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