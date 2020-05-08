كيف نجحت بعض الدول في احتواء الوباء العالمي؟

ما الذي يجمع بين الدول التي استطاعت السيطرة على الفيروس المستجد؟ وإلى أي مدى يمكن الاعتماد على تلك السياسات في تجنب موجة ثانية؟

للاستماع الى الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة "غرفة أخبار كورونا" هنا.