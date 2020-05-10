كيف ستتأثر الدول التي لم تتوسع في عمل الفحوصات؟
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فيروس كورونا: كيف ستتأثر الدول التي لم تتوسع في عمل الفحوصات؟

  • 10 مايو/ أيار 2020

ما هي أنواع اختبارات كوفيد 19؟ وما أهميتها؟ وكيف تساعد في اتخاذ قرارات تخفيف أو تشديد القيود؟

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