"دنيانا" كورونا لن يهزمني

"مهنتي لن تنتهي مهما اشتد وباء كورونا المستجد، سأعود الى الشارع وأهرج أمام الجماهير "... هذا ما قالته المهرجة والناشطة اللبنانية سابين شقير عن مهنتها في حلقة "دنيانا" لهذا الأسبوع.

مهنة المهرج واحدة من المهن التي تحتاج الى التواصل المباشر مع الناس، ولا تحتمل الابتعاد الاجتماعي ولكنها توقفت في زمن الكورونا، وغيرها الكثير من المهن التي انتهت أو أجبر أصحابها على التغيير أو ربما التعديل في مسارهم المهني كي يستمرون.

مع بدء الحجر المنزلي الذي سببه انتشار فيروس كورونا المستجد، بات الملايين من الناس جالسين في منازلهم وفقدوا مهنهم، والجزء الأكبر منهم بدأ بابتكار بدائل جديدة لتعويض النقص، ومنهم من لجأ الى التكنلوجيا الحديثة أو العالم الافتراضي لإنجاز عمله.

ولكن رغم كل السوداوية التي فرضها الوباء على الناس، لا بد من الاعتراف أن إجراءات الحجر المنزلي زادت الطلب على مهنا أخرى لم تكن في الحسبان.

برنامج "دنيانا" لهذا الأسبوع يطرح سؤالا حول الموضوع: “هل أنهى كورونا مهنا وخلق أخرى؟"

في هذه الحلقة مشاركات من دول عربية عدة،

سابين شقير مهرجة وناشطة من لبنان، سلمى حريري من مصر مؤسسة و مديرة تنفيذية لشركه skaleup ventures

هبة الشوكري طبيبة من الصومال، ومنال خضر ممثلة وناشطة ثقافية من فلسطين.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش على بي بي سي عربي.

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