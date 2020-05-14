كيف يقضي الطلاب المغتربون شهر رمضان؟

الكثير من الطلاب العرب اضطرتهم ظروف وباء كورونا إلى البقاء في الدول التي يدرسون فيها بعيدا عن أهلهم وقد زاد شهر رمضان من صعوبة الوضع بالنسبة لبعضهم.

يترقب ما يزيد عن 40 ألفاً من الطلاب العرب والأجانب في الأردن أي قرارات تتعلق بعودة الرحلات الجوية إلى العمل ليتمكنوا من العودة إلى أوطانهم وأسرهم. خاصة وأن السلطات الأردنية قررت تعليق الدراسة في الجامعات منذ منتصف شهر مارس آذار الماضي.

من بين هؤلاء، الطالبة الفلسطينية ديما برقاوي التي علقت في الأردن ولم تتمكن من العودة إلى أهلها لا في الضفة الغربية ولا في الكويت. المزيد عن قصتها في تقرير مراسلنا من الأردن محمد عدنان.