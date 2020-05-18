كيف أثر كورونا على الألعاب الرمضانية في العراق؟

غير انتشار فيروس كورونا العديد من مظاهر الاحتفال بشهر رمضان حول العالم. وصنعت الإجراءات الوقائية التي تمنع التجمعات في مختلف الدول واقعاً مختلفاً لهذا الشهر.

في العراق، كانت الألعاب الرمضانية مثل "المحيبس والصينية" وكذلك ألعاب الأطفال مثل "الماجينة" تعتبر من أهم تقاليد شهر رمضان. هذه الألعاب لم تكن متاحة هذا العام بسبب منع التجمعات. البعض وجد البديل في الألعاب الإلكترونية وآخرون قرروا التمسك بالألعاب الرمضانية الشعبية لكن على نطاق صغير بين أفراد الأسرة.

التفاصيل في تقرير مراسل بي بي سي إكسترا في العراق أحمد فاضل.