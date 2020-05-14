"بلا قيود" مع محمد عبد الله الحضرمي وزير الخارجية اليمني

قال محمد عبد الله الحضرمي وزير الخارجية اليمني إن الحوثيين يسيّسون أزمة كورونا في اليمن ولا يريدون التبليغ عن الحالات في المناطق التي يسيطرون عليها حتى لا يلاموا رغم صدور تقارير متواترة عن وجود المرض.

ويعتقد الحضرمي بأنّ الأعداد المعلن عنها في اليمن فيما يتعلق بمرض كورونا لا تعكس الواقع وهي ليست الا "رأس الجبل الجليدي" حسب تعبيره.

وشدد الحضرمي على ضرورة أن تعلن السلطات في اليمن شرعية أو غير شرعية للعالم ولليمنيين في صنعاء وغيرها حقيقة الوضع حتى يأخذوا حذرهم.

وفي جانب آخر اعتبر الحضرمي إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية في جنوب اليمن مؤخرا، أمراً ليس مبررا ودليلا على استمرار المجلس في تمرده ورفضه لاتفاق الرياض ومنعه الحكومة من العودة إلى عدن.

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