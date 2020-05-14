"بلا قيود" مع محمد عبد الله الحضرمي وزير الخارجية اليمني
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الحضرمي : الحوثيون يسيّسون أزمة كورونا

  • 14 مايو/ أيار 2020

قال محمد عبد الله الحضرمي وزير الخارجية اليمني إن الحوثيين يسيّسون أزمة كورونا في اليمن ولا يريدون التبليغ عن الحالات في المناطق التي يسيطرون عليها حتى لا يلاموا رغم صدور تقارير متواترة عن وجود المرض.

ويعتقد الحضرمي بأنّ الأعداد المعلن عنها في اليمن فيما يتعلق بمرض كورونا لا تعكس الواقع وهي ليست الا "رأس الجبل الجليدي" حسب تعبيره.

وشدد الحضرمي على ضرورة أن تعلن السلطات في اليمن شرعية أو غير شرعية للعالم ولليمنيين في صنعاء وغيرها حقيقة الوضع حتى يأخذوا حذرهم.

وفي جانب آخر اعتبر الحضرمي إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية في جنوب اليمن مؤخرا، أمراً ليس مبررا ودليلا على استمرار المجلس في تمرده ورفضه لاتفاق الرياض ومنعه الحكومة من العودة إلى عدن.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي

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