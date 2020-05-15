كيف ستبدو رحلات الطيران بعد العودة؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

فيروس كورونا: كيف ستبدو رحلات الطيران بعد العودة؟

  • 15 مايو/ أيار 2020

كيف ستبدو ملامح السفر جوا خلال المرحلة المقبلة، أفكار عدة يناقشها المختصون، نتعرف عليها في هذه الحلقة.

للاستماع الى الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة "غرفة أخبار كورونا" هنا.

مواضيع ذات صلة