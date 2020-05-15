كيف ستبدو رحلات الطيران بعد العودة؟

كيف ستبدو ملامح السفر جوا خلال المرحلة المقبلة، أفكار عدة يناقشها المختصون، نتعرف عليها في هذه الحلقة.

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