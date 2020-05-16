"دنيانا": صنّاع الفن… في مواجهة مع وباء كورونا؟

هل تنعكس جائحة كورونا على مضمون ومستقبل الفنّ؟ هل يتخّذ صنّاع الفنّ من وباء كورونا مادة دسمة لأعمالهم؟ أم سيكون الوباء بكلّ تداعياته غائبا عن المشهد الفني؟

الآراء مختلفة. البعض قد يختار أن يكون الوباء حاضرا في القطاع الفني والثقافي سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. والبعض الآخر يرى ضرورة الابتعاد عن هذه الجائحة وما تسببت به من خسائر بشرية ومادية.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نناقش مستقبل الفن وكيف يتعاطى الفنان مع الأزمات. هل الأزمة هي التي تغذّي عمل الفنان؟ أم أنّ الفنان منفصل تماما عما يحدث في الفضاء الخارجي؟

أسئلة كثيرة نطرحها في الحلقة ونناقشها مع الممثلة والمخرجة المسرحية رائدة طه من فلسطين، الممثلة والمخرجة المسرحية حنان الحاج علي من لبنان، والفنانة التشكيلية شيماء كامل من مصر.

"دنيانا" الأربعاء والجمعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت جرينيتش والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت بيروت على التلفزيون.