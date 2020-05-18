مواطن قطري يرفض إعطاء وجبة إفطار لعامل آسيوي
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متطوع قطري يرفض إعطاء وجبة إفطار لعامل آسيوي

  • 18 مايو/ أيار 2020

تداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو لمتطوع قطري يطرد عاملا آسيويا من طابور للحصول على وجبة إفطار، قائلا "إنه ليس مسلما" وتسبب الفيديو في موجة غضب واستنكار على المنصات .