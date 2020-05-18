متطوع قطري يرفض إعطاء وجبة إفطار لعامل آسيوي

تداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو لمتطوع قطري يطرد عاملا آسيويا من طابور للحصول على وجبة إفطار، قائلا "إنه ليس مسلما" وتسبب الفيديو في موجة غضب واستنكار على المنصات .