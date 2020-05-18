كيف ينجو الصغار نفسيا من كورونا؟

مع استمرار العزل العام، يُمنع الأطفال من اللعب خارج البيت خوفا من وباء كورونا، ما قد يوقع أثرا سلبيا على نفسيتهم، فكيف ننجو بأطفالنا من القلق والاكتئاب نتيجة الوضع الراهن؟

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