كيف ينجو الصغار نفسيا من كورونا؟
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كيف ينجو الصغار نفسيا من كورونا؟

  • 18 مايو/ أيار 2020

مع استمرار العزل العام، يُمنع الأطفال من اللعب خارج البيت خوفا من وباء كورونا، ما قد يوقع أثرا سلبيا على نفسيتهم، فكيف ننجو بأطفالنا من القلق والاكتئاب نتيجة الوضع الراهن؟

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