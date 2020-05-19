كيف تكيفت صالونات الشعر مع ضرورة التباعد الاجتماعي؟

مع فرض عدد من الدول الإغلاق العام للحد من انتشار فيروس كورونا، ظل العديد من المحال التجارية والمقاهي متوقفاً عن العمل ومن بينها صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر.

في لبنان تمت إعادة فتح حذرة لهذه الصالونات وبإجراءات وقائية. منال جوهر تحدثت مع نبيل مخول وهو خبير تجميل يعمل في صالون تجميل في بيروت وسألته عن الاستعدادات التي قام بها الصالون لاستقبال الزبائن وضمان سلامة الموظفين.

أما في دول أخرى كمصر بقيت صالونات التجميل مفتوحة للزبائن، إلا أن البعض فضل عدم الذهاب إليها في ظل الظروف الحالية ومنهم أحمد السيد الذي تحدث إلى محمد قطب عن أسبابه.