كيف يستعد التونسيون لعيد الفطر في زمن "كورونا"؟

يحل عيد الفطر هذه السنة في ظل أجواء العزل والحظر والتباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا. ولأول مرة سوف يحتفل التونسيون، على غرار العديد من الشعوب العربية والإسلامية، بهذا العيد دون تبادل الزيارات للمعايدة بعد أن منعت الحكومة التونسية التنقل بين المحافظات خلال عطلة العيد.

ومن المتوقع أن تدخل تونس المرحلة الثانية من الحجر الصحي وفقاً لرئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ الذي أكد أن تونس نجحت في تجاوز أزمة كورونا.

ورغم إعادة فتح محلات الملابس وأماكن التسوق، إلا أن الاستعداد للعيد جاء في ظل أجواء طغى عليها الحذر والخوف. فكيف يستعد التونسيون للعيد هذا العام؟ الإجابة في تقرير الصحفية التونسية دواجة عوٌادني.