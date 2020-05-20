"دنيانا": الحب في زمن الكورونا

عام 1985 أصدر الكاتب الكولومبي غابرييل غارثيا ماركيث، روايته الشهيرة "الحب في زمن الكوليرا". اليوم وبعد 35 عاما، ضرب العالم وباء كورونا الذي رسم شكلا جديدا لعلاقاتنا الإنسانية والعاطفية وغيرها.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نناقش "الحب في زمن الكورونا" ونتحدث عن العلاقات العاطفية التي وُلدت في زمان الوباء.

بطرق تقليدية وأخرى رقمية عبّر المغرمون عن حبهم للآخر. من على السطوح ومن خلف شاشات الحاسوب وُلدت علاقات رومانسية.

حفلات زفاف كثيرة ألغيت أو أجلت وأخرى اختصرت على الثنائي فقط.

كيف غيّر وباء كورونا شكل علاقاتنا العاطفية؟ هل ساهم في إحيائها أم تدميرها؟

"دنيانا" هذا الأسبوع يناقش "الحب في زمن الكورونا" مع وداد نبي شاعرة وكاتبة من سوريا، يسرا محمد إعلامية من الكويت، غيداء الرشيدي باحثة وناشطة في المجتمع المدني من اليمن، وميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين.

"دنيانا" الأربعاء والجمعة الساعة 17.30 بتوقيت جرينيتش.