متى يمكن علاج كوفيد 19 في المنزل، ومتى يجب الذهاب للمستشفى؟

ما هو بروتوكول العلاج في المنزل لغير أصحاب الأمراض المزمنة؟ وكيف يكون العزل المنزلي؟

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