متى يمكن علاج كوفيد 19 في المنزل، ومتى يجب الذهاب للمستشفى؟
ما هو بروتوكول العلاج في المنزل لغير أصحاب الأمراض المزمنة؟ وكيف يكون العزل المنزلي؟
للاستماع الى الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة "غرفة أخبار كورونا" هنا.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
متى يمكن علاج كوفيد 19 في المنزل، ومتى يجب الذهاب للمستشفى؟
ما هو بروتوكول العلاج في المنزل لغير أصحاب الأمراض المزمنة؟ وكيف يكون العزل المنزلي؟
للاستماع الى الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة "غرفة أخبار كورونا" هنا.