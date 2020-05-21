متى يمكن علاج كوفيد 19 في المنزل، ومتى يجب الذهاب للمستشفى؟
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متى يمكن علاج كوفيد 19 في المنزل، ومتى يجب الذهاب للمستشفى؟

  • 21 مايو/ أيار 2020

متى يمكن علاج كوفيد 19 في المنزل، ومتى يجب الذهاب للمستشفى؟

ما هو بروتوكول العلاج في المنزل لغير أصحاب الأمراض المزمنة؟ وكيف يكون العزل المنزلي؟

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