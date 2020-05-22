"دنيانا" الحمام الزاجل في زمن الكورونا"

تخيلوا أنفسكم اليوم في زمن الكورونا من دون انترنت؟ هل فكرتم كيف كنتم ستحصلون على كل المعلومات الخاصة بهذا الوباء لو لم يكن لديكم هذه الخدمة؟ هل تخيلتم أن تعودوا الى زمن المجلدات الضخمة للحصول على ما تريدون؟ هل فكرتم في الوقت الضائع الذي تستغرقه هذه العملية؟

هل سألتم أنفسكم كيف كنتم ستقضون الحجر المنزلي لو لم يكن لديكم انترنت؟ كيف كنتم ستتواصلون مع من تحبون؟ عبر جهاز اللاسلكي مثلا؟ أو عبر هواتف منزلية من دون صورة؟ أو من خلال الحمام الزاجل؟....

خلال حالة الطوارئ كحالة وباء كورونا المستجد، يصبح الوصول إلى الإنترنت أكثر من أداة أساسية لحماية صحة الناس النفسية، بما في ذلك حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. نقص الوصول إلى الإنترنت يؤثر بشكل كبير على حياة الناس خلال هذه الفترة. لأن الإنترنت "حق أساسي" من حقوق الانسان وهو وسيلة.

لتلقي وتبادل المعلومات الحيوية حول الوباء والإجراءات التي يتم اتخاذها للتصدي له، وكذلك لاستكمال الحياة العملية والاجتماعية بأقل ضرر ممكن على الناس، والانترنت أيضا وسيلة للترفيه عن النفس لأنه يتيح للكثيرين بقضاء وقت ممتع من دون أن يشعروا أنهم في عزلة عن العالم.

برنامج "دنيانا" لهذا الأسبوع يطرح موضوع "الحياة من دون انترنت في زمن الكورونا" مع مشاركات من دول عربية عدة،

سلمى حريري من مصر وهي مؤسس و مديرة تنفيذية لشركة skaleup ventures

هبة الشوكري طبيبة من الصومال، منال خضر ممثلة وناشطة ثقافية من فلسطين

وأسمى الزين مستشار مجلس إدارة الرابطة اللبنانية لسيدات العمل LLWB

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش على بي بي سي عربي.

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