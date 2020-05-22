من يحصل على اللقاح أولا؟ -"الجزء الثاني"

ما هي الدول الأولى بالحصول على اللقاح المنتظر؟ وما هو دور منظمة الصحة العالمية في رعاية الدول الأكثر فقرًا؟

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