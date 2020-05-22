من يحصل على اللقاح أولا؟ -"الجزء الثاني"

ما هي الدول الأولى بالحصول على اللقاح المنتظر؟ وما هو دور منظمة الصحة العالمية في رعاية الدول الأكثر فقرًا؟
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
ما هي الدول الأولى بالحصول على اللقاح المنتظر؟ وما هو دور منظمة الصحة العالمية في رعاية الدول الأكثر فقرًا؟
للاستماع الى الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة "غرفة أخبار كورونا" هنا.