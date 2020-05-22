"بلا قيود" مع الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة السوداني

أقرّ الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة السوداني بضعف تطبيق بعض الإجراءات من قبل القوات النظامية والولايات والمحافظات لمجابهة جائحة كورونا . وقال إن ذلك دفع بالبلاد لان تكون " خلف الفيروس الذي صار يركض أمامنا " حسب تعبيره.

وأكد التوم على ضرورة تعزيز التدابير التي اتخذتها وزراته في مارس الماضي لمجابهة المرض من خلال التحكم بشكل أفضل في حركة المواطنين ناهيك عن وقف الاعتداءات على الكوادر الطبية والتزام الحكومة بتحمل قيمة الادوية لعلاج كورونا وأمراض أخرى.

وقال التوم إنّ توسيع اجراءات الفحص المعملي في مختلف بقاع البلاد سيكشف عن وجود أعداد أخرى من المصابين بكورونا وإنه يتفق مع من يرى أنّ عدد المصابين في السودان بكورونا أكبر من العدد المعلن عنه حاليا.

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