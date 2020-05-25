كيف تقضي أول أيام عي الفطر في زمن العزل العام؟
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كيف تقضي أول أيام عي الفطر في زمن العزل العام؟

  • 25 مايو/ أيار 2020

كيف تقضي أول أيام عي الفطر في زمن العزل العام؟

بعد رمضان وأعياد القيامة، يأتي عيد الفطر ولانزال محتجزين في منازلنا .. لكن هناك طرق مبتكرة للاحتفال بالعيد.

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