كيف تقضي أول أيام عي الفطر في زمن العزل العام؟
بعد رمضان وأعياد القيامة، يأتي عيد الفطر ولانزال محتجزين في منازلنا .. لكن هناك طرق مبتكرة للاحتفال بالعيد.
للاستماع الى الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة "غرفة أخبار كورونا" هنا.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
كيف تقضي أول أيام عي الفطر في زمن العزل العام؟
بعد رمضان وأعياد القيامة، يأتي عيد الفطر ولانزال محتجزين في منازلنا .. لكن هناك طرق مبتكرة للاحتفال بالعيد.
للاستماع الى الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة "غرفة أخبار كورونا" هنا.