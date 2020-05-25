إكسترا التلفزيوني: فيروس كورونا وعيوب الأنظمة الصحية العربية

تتناول حلقة بي بي سي إكسترا أزمة قطاع الصحة في بعض دول شمال افريقيا ومدى جاهزيته لمجابهة جائحة كورونا وأي طوارئ صحية قد تحدث مستقبلا.

تتناول الحلقة بعض الأسباب التي أدت إلى وصول القطاع الصحي في تونس للحالة التي هو عليها اليوم، خصوصا أن هذا الوضع مهدد مع انتشار فيروس كورونا في البلاد. وكذلك مع تسليط الضوء أيضا على المبادرات الفردية التي تسعى إلى المساهمة في جهود مواجهة تفشي هذا الفيروس.

الوباء العابر للحدود يواصل انتشاره في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم الإجراءات التي تتخذها الدول للحد من الوباء، إلا أن الأرقام لا تزال تتصاعد في حالات الوفيات وحالات الإصابة كذلك. فما هي السبل الوقائية المفترض اتباعها لسلامتك وسلامة الآخرين؟

وفي الجزائر، يواجه قطاع الصحة احتجاجات عارمة على الرغم من الميزانيات الضخمة المخصصة خلال السنوات الـ ١٥ الأخيرة والتي قاربت ٨٥ مليار دولار. الوضعية المهنية للأطباء الجزائريين تدفع ٥٠٠٠ منهم للهجرة سنويا، بينما يلجأ مسؤولون جزائريون للعلاج في الخارج.

وفي فقرة ساخرة، تتساءل الحلقة عما لو كان فيروس كورونا انطلقت شرارته من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بدل الصين؟ مع الكوميدي المصري علي قنديل الذي يستعرض وجوها مضحكة مبكية من أزمة جائحة كورونا.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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