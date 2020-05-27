"دنيانا""دنيانا"نأكل مما نزرع في زمن الكورونا....

اكتشفت شغفها بالزراعة في زمن الكورونا، غيرت مكان إقامتها من المدينة الى القرية واستقرت في منزل صغير مع حديقة متواضعة، وبدأت تزرع كل ما تحتاج له من خضار، وعندما رأت أول حبة كوسا في أرضها دعت أهل الحي ليحتفلوا معها وكأنها رزقت بمولود جديد، المغنية الفلسطينية سلوى جردات تحكي تجربتها عن الزراعة في زمن الكورونا ، مع مشاركات من عدة دول عربية ولكل واحدة منهن تجربتها الخاصة والطريفة عن الموضوع، وكيف بدأن بالاستفادة من أي مساحة صغيرة في بيوتهن إما على الشرفات أو امام منازلهن....أو حتى في أحواض بلاستيكية داخل المنازل....

يفتقر قرابة 800 مليون إنسان إلى الموارد الغذائية اللازمة ولا يزال مليار إنسان يعانون من شح المياه، وذلك بحسب تقرير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وفي ظل هذه الأرقام الصادمة أسئلة كثيرة تطرح حول الموضوع

لماذا لجأ الناس الى الزراعة في زمن الكورونا؟

هل فعلا سيطبق المثل الذي يقول "نحن نأكل مما نزرع" ...... هل سنلجأ الى المقايضة الزراعية مثلا؟ أم أن الناس أدركوا الحاجة الى الارتباط بأراضيهم وبزراعتهم لأنهم مع بدء انتشار وباء كورونا شعروا بتهديد مباشر لأمنهم الغذائي؟

برنامج "دنيانا" لهذا الأسبوع يطرح موضوع "الزراعة في زمن الكورونا" مع مشاركات من دول عربية عدة، الممثلة أنجو ريحان لبنان ، سلوى جردات معنية وموسيقية من فلسطين ، زينب الموماني رئيسة اتحاد المزارعات في الأردن ، داليا أبو الفتوح من مصر، مسؤولة زراعية في منظمة الفاو .

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش على بي بي سي عربي.

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