هل تنجح التطبيقات الإلكترونية في الحد من انتشار "كورونا"؟
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هل تنجح التطبيقات الإلكترونية في الحد من انتشار "كورونا"؟

  • 28 مايو/ أيار 2020

أطلق عدد من دول الخليج مؤخرا تطبيقات إلكترونية للحد من انتشار فيروس كورونا عن طريق تعقب المصابين.وفيما كان استخدام هذه التطبيقات اختيارياً في بعض الدول لجأت دول أخرى إلى إلزام المواطنين والمقيمين بتحميلها على هواتفهم كدولة قطر التي فرضت تحميل تطبيق "احتراز". مصطفى بسيوني وهو محامِ مقيم في قطر قام بتحميل التطبيق واستخدامه. منال جوهر تحدثت معه وسألته عن مدى استفادته من هذا التطبيق وما هي ملاحظاته عليه.

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