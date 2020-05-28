"بلا قيود" مع حسام شاهين رئيس شراكات القطاع الخاص بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين

قال حسام شاهين رئيس شراكات القطاع الخاص بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن المفوضية تسعى للحصول على 255 مليون دولار لتغطية الاحتياجات المختلفة للاجئين والنازحين بما في ذلك التعليم والصحة في خمس وخمسين دولة تقوم بإيوائهم وكذلك تخطي الوضع الناتج عن جائحة كورونا.

وأوضح شاهين أن 10% من التمويل السنوي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يأتي من القطاع الخاص ويشمل الجمهور الذي يساهم بشكل مستمر أو في مناسبات ومن شركات لديها برامج للمسؤولية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.

من ناحية أخرى شدد شاهين على ضرورة توفير سبل التعليم لأطفال النازحين واللاجئين في وقت لم يعد بمقدورهم الذهاب إلى المدارس بسبب جائحة كورونا.

وأضاف شاهين أنّ معظم أطفال النازحين واللاجئين لا يستطيعون مواصلة التعليم في الظروف الحالية لعدم توفر خدمة الانترنت أسوة بنظرائهم، ما قد يدفع بعضهم إلى ترك التعليم والانخراط في سوق العمل لمساعدة أسرهم.

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