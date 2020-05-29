"دنيانا": الوجه الآخر...

مفاجأة كانت بإنتظار مشاركات "دنيانا" في حلقة هذا الأسبوع.

بخطوة طريفةٍ وعفوية قامت مشاركة "دنيانا" الفنانة التشكيلية شيماء كامل برسم زميلاتها وفاجأتهنّ بالسكيتشات على الهواء مباشرة. ردود فعل عفوية صدرت عن المشاركات اللواتي أخذن الحديث إلى مكان آخر انطلاقا من مبادرة زميلتهنّ شيماء كامل. عن الوجه الآخر اللواتي اكتشفنه في زمن الكورونا تناقشت المشاركات. فوباء كورونا لم يبدّل أحوالنا ونظام حياتنا فقط بل كشف عن وجه آخر في شخصياتنا ربما لم نكن ندركه أو على الأقل الآخر لم يكن يدركه.

بعفوية وبساطة تحدثت المشاركات عن أثر الوباء على حياتهنّ وعلاقتهنّ مع الآخر سواء وجههنّ الآخر أم الفرد الآخر.

"دنيانا" هذا الأسبوع مع يسرا محمد إعلامية من الكويت، شيماء كامل فنانة تشكيلية من مصر، ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين، وغيداء الرشيدي باحثة وناشطة في المجتمع المدني من اليمن.

"دنيانا" الأربعاء والجمعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت جرينيتش والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت بيروت على التلفزيون.