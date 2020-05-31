"المشهد" مع عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو

في الذكرى ال 72 "للنكبة الفلسطينية" التي أدت إلى التهجير القسري الجماعي لأكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم في 15 مايو عام 1948. وإعلان إقامة دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية يستعيد الوزير الفلسطيني السابق نبيل عمرو سلسلة مشاهد من هذه المرحلة.

وعن “حرب ال 67” التي احتلت خلالها اسرائيل الضفة الغربية وسيناء والجولان وقطاع غزة في ستة أيام، يقول عمرو أن البعض اعتبر أن بدء الحرب هو انتصار، وكأن النصر حدث.

تحدث نبيل عمرو عن محاولة اغتياله وخلافه مع أبو عمار على خلفية مقترحات الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون التي رفضها الرئيس الفلسطيني. وكشف ل “المشهد" عن الاجتماعات والمحادثات لخروج الفلسطينيين من بيروت بعد اجتياح إسرائيل للبنان عام 1982.

السياسي والكاتب، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو ضيف "المشهد" هذا الأسبوع.