بعد أن اجتاحت المظاهرات الحاشدة شوارع الولايات المتحدة وتجمهر الآلاف احتجاجا على مقتل جورج فلويد في ولاية مينيسوتا، بدأ كثير من النشطاء في تسليط الضوء على قضايا التمييز وعدم المساواة التي يعاني منها الأمريكيون السود . ولعل أبرز تلك القضايا هي الصحة والرعاية الصحية التي يتلقونها. مع انتشار وباء كوفيد ١٩ برزت تلك الفروقات بصورة واضحة. يشكل الأمريكيون السود ١٣٪ من المجتمع الأمريكي فقط رغم ذلك فإنهم يمثلون 60٪ من الوفيات نتيجة مرض كوفيد 19.

جائحة كورونا ليست الأزمة الصحية الوحيدة بحسب بعض الخبراء ولكنها سلطت الضوء على مشاكل معقدة يعاني منها الأمريكيون السود منذ عقود طويلة.

فرح يسري مراسلة بي بي سي إكسترا في الولايات المتحدة أعدت هذا التقرير.