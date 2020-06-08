العنصرية ضد السود في الماضي والآن

انتشرت الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة إلى دول أخرى حول العالم ، وارتفعت أصوات في أماكن كثيرة للتنديد بالعنصرية ضد السود بما فيها الدول العربية. لبنان مثلا شهد مظاهرات ضد العنصرية كما أثير جدل حول اختيار الفنانة اللبنانية تانيا صالح البلاك فيس (طلاء الوجه باللون الأسود) طريقة للتضامن مع ضحايا العنصرية، رغم ارتباط هذه العادة في تاريخ الولايات المتحدة بنشر الأفكار النمطية العنصرية.

ما أثار حفيظة البعض ممن تعرضوا للعنصرية بسبب لون بشرتهم مثل لاما الأمين وهي مخرجة وممثلة مسرحية لبنانية التي عبرت على صفحتها على فيسبوك عن موقفها من صورة الفنانة اللبنانية ..تحدثت إليها بسمة كراشة وسألتها أولا عن سبب اعتراضها على صورة تانيا صالح وبماذا شعرت عندما رأتها؟

اتصلت روشان الشرمولوسي بتانيا صالح المغنية اللبنانية للتعرف على وجهة نظرها وعن سبب اختيار البلاك فيس للتعبير عن موقفها ؟