داخل مستشفيات العزل
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

فيروس كورونا: داخل مستشفيات العزل

  • 2 يونيو/ حزيران 2020

إذا أتيحت لك فرصة التجول داخل مستشفى للعزل.. من ستقابل؟ وما قصصهم؟

للاستماع الى الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة "غرفة أخبار كورونا" هنا.

مواضيع ذات صلة