داخل مستشفيات العزل

إذا أتيحت لك فرصة التجول داخل مستشفى للعزل.. من ستقابل؟ وما قصصهم؟
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
إذا أتيحت لك فرصة التجول داخل مستشفى للعزل.. من ستقابل؟ وما قصصهم؟
للاستماع الى الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة "غرفة أخبار كورونا" هنا.