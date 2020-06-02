كيف تعمل وكالات الفضاء في ظل تفشي كورونا ؟

ما الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وكالات الفضاء لحماية موظفيها وإطلاق رحلات آمنة ودورها في مواجهة فيروس كورونا؟

للاستماع الى الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة "غرفة أخبار كورونا" هنا.