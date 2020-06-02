كيف تعمل وكالات الفضاء في ظل تفشي كورونا ؟
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فيروس كورونا: كيف تعمل وكالات الفضاء في ظل تفشي كورونا ؟

  • 2 يونيو/ حزيران 2020

ما الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وكالات الفضاء لحماية موظفيها وإطلاق رحلات آمنة ودورها في مواجهة فيروس كورونا؟

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