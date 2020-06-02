داخل منازل الأطباء
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فيروس كورونا: داخل منازل الأطباء

  • 2 يونيو/ حزيران 2020

كيف تعيش عائلات الأطباء والأطقم تلك الأزمة؟ وما هي الإجراءات التي يتخذونها؟

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