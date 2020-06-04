كيف تتخلص من مخلفاتك الطبية

بعد فرض ارتداء الأقنعة الواقية في أغلب دول العالم، انتشرت ظاهرة إلقاء القفازات والكمامات في الشوارع، ما ينذر بخطر صحي وبيئي يهدد المواطنين.

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