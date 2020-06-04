كيف تتخلص من مخلفاتك الطبية

بعد فرض ارتداء الأقنعة الواقية في أغلب دول العالم، انتشرت ظاهرة إلقاء القفازات والكمامات في الشوارع، ما ينذر بخطر صحي وبيئي يهدد المواطنين.
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بعد فرض ارتداء الأقنعة الواقية في أغلب دول العالم، انتشرت ظاهرة إلقاء القفازات والكمامات في الشوارع، ما ينذر بخطر صحي وبيئي يهدد المواطنين.
للاستماع الى الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة "غرفة أخبار كورونا" هنا.