كيف تتخلص من مخلفاتك الطبية
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فيروس كورونا: كيف تتخلص من مخلفاتك الطبية

  • 4 يونيو/ حزيران 2020

بعد فرض ارتداء الأقنعة الواقية في أغلب دول العالم، انتشرت ظاهرة إلقاء القفازات والكمامات في الشوارع، ما ينذر بخطر صحي وبيئي يهدد المواطنين.

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