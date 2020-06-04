"بلا قيود" مع ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم في تركيا
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أقطاي: تركيا في ليبيا لدعم الشرعية

  • 4 يونيو/ حزيران 2020

أكد ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم في تركيا أن التدخل التركي في ليبيا ليس بغرض احتلالها وإنما جاء استجابة للسلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وقال ياسين أقطاي إن ليبيا لا تشكل أي تهديد بالنسبة لمصر وإن التدخل المصري في ليبيا يأتي بغرض الاحتلال ودعم الانقلاب فيها حسب تعبيره. ورفض أقطاي المقارنة بين التواجد المصري في ليبيا وتواجد بلاده في سوريا، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة من السوريين في بلاده.

وفيما يتعلق بالعلاقات التركية المصرية، اشار أقطاي إلى امكانية حدوث تقارب بين الدولتين شريطة أن يتوقف الجانب المصري عن مهاجمة المصالح التركية حسب تعبيره.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي

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