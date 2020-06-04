"بلا قيود" مع ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم في تركيا

أكد ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم في تركيا أن التدخل التركي في ليبيا ليس بغرض احتلالها وإنما جاء استجابة للسلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وقال ياسين أقطاي إن ليبيا لا تشكل أي تهديد بالنسبة لمصر وإن التدخل المصري في ليبيا يأتي بغرض الاحتلال ودعم الانقلاب فيها حسب تعبيره. ورفض أقطاي المقارنة بين التواجد المصري في ليبيا وتواجد بلاده في سوريا، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة من السوريين في بلاده.

وفيما يتعلق بالعلاقات التركية المصرية، اشار أقطاي إلى امكانية حدوث تقارب بين الدولتين شريطة أن يتوقف الجانب المصري عن مهاجمة المصالح التركية حسب تعبيره.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي