"دنيانا" كورونا قتل ملايين الوظائف

١٩٥ مليون عامل سيفقدون وظائفهم بسبب كورونا"، حسب تقرير منظمة العمل الدولية تحت عنوان " خسائر فادحة جراء كوفيد-"19. الأثر شمل غالبية القطاعات الا القليل القليل منها ، اما اكثر العمال تأثرا فهم الذين يطلق عليهم صفة العمال غير المنظمين، فهؤلاء لا يملكون أي نوع من الضمان الاجتماعي والذي يبلغ عددهم حوالي 1.6 مليار حول العالم بحسب التقرير،

هل تخافون على وظيفتكم؟ هل أنتم من الفئة التي خسرت عملها؟ أثر كورونا على القوى العاملة هو محور حلقة دنيانا لهذا الأسبوع مع د. مهى قطّاع من سوريا وهي الأخصائية الإقليمية للاستجابة للأزمات في المنطقة العربية من منظمة العمل الدولية ، زينب المومني من الأردن، رئيسة الاتحاد النوعي للمزارعات المنتجات، و زينا علي احمد من لبنان وهي الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي، و داليا أبو الفتوح مصر مسؤولة زراعية في منظمة الفاو.

"دنيانا" الجمعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش على بي بي سي عربي.

يمكنكم متابعتنا على حسابات دنيانا عبر تطبيقات تويتر وفيسبوك @BBCdunyana ومشاركتنا أراءكم وتعليقاتكم.