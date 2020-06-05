حلقة 4تك لهذا الأسبوع: رحلة البحث عن قلب جديد

هذا الاسبوع يقدم برنامج 4تك حلقة جديدة من الولايات المتحدة الامريكية.

يزور نسيم رمضان مستشفى مايو كلينك ويتابع رحلة رجل كويتي انتظر ثلاث سنوات للحصول على متبرع بقلب جديد.

عاني فهد الشويع من قصور في عضلة القلب لسنوات وهو لم يبلغ الثلاثين عاما حيث كان قلبه يعمل بنسبة عشرين في المئة فقط.

تسلط الحلقة الضوء على التقنيات التي سرعت عملية الزراعة.

بعدها يسافر نسيم رمضان الى مدينة بوسطن ويلتقي بطبيب مصري ابتكر جهازا لنقل الأعضاء يتميز بإيهامه العضو أنه مازال داخل جسم الإنسان.

هذا يسمح له بالبقاء بحالة جيدة لأطول وقت ممكن وقدرته على التنقل لمسافات بعيد.

أما داليا حيدر تسافر الى إسبانيا لتلتقي بطفلة تعاني من مرض الدستونيا وكيف ساعدتها التكنولوجيا الطبية على السير مجدداً.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

شاهدوا الحلقة الكاملة الساعة 17:30 السبت بتوقيت غرينتش هنا