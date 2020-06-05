ماذا تعرف عن النبي نوبل علي الذي ظهرت رايته المغربية في الاحتجاجات الأمريكية؟
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ماذا تعرف عن النبي نوبل علي الذي ظهرت رايته المغربية في الاحتجاجات الأمريكية؟

  • 5 يونيو/ حزيران 2020

استغرب عدد كبير من المغاربة ظهور أحد المتظاهرين في الاحتجاجات الامريكية ملتحفا العلم المغربي، ليكتشوفوا بعد ذلك أنه ليس مغربيا، بل أمريكي من طائفة الموريين المسلمين، والتي تتخذ من علم المغرب راية لها

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