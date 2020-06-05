استغرب عدد كبير من المغاربة ظهور أحد المتظاهرين في الاحتجاجات الامريكية ملتحفا العلم المغربي، ليكتشوفوا بعد ذلك أنه ليس مغربيا، بل أمريكي من طائفة الموريين المسلمين، والتي تتخذ من علم المغرب راية لها
ماذا تعرف عن النبي نوبل علي الذي ظهرت رايته المغربية في الاحتجاجات الأمريكية؟
- 5 يونيو/ حزيران 2020
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
مواضيع ذات صلة
القصص الرئيسية
فيديو