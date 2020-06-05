ماذا تعرف عن النبي نوبل علي الذي ظهرت رايته المغربية في الاحتجاجات الأمريكية؟

استغرب عدد كبير من المغاربة ظهور أحد المتظاهرين في الاحتجاجات الامريكية ملتحفا العلم المغربي، ليكتشوفوا بعد ذلك أنه ليس مغربيا، بل أمريكي من طائفة الموريين المسلمين، والتي تتخذ من علم المغرب راية لها