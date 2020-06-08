رجل كويتي انتظر ٣ سنوات للحصول على قلب جديد
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رجل كويتي انتظر ٣ سنوات للحصول على قلب جديد

  • 8 يونيو/ حزيران 2020