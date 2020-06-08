رجل كويتي انتظر ٣ سنوات للحصول على قلب جديد
يزور نسيم رمضان مستشفى مايو كلينك ويتابع رحلة رجل كويتي انتظر ثلاث سنوات للحصول على متبرع بقلب جديد.
عانى فهد الشويع من قصور في عضلة القلب لسنوات وهو لم يبلغ الثلاثين عاما حيث كان قلبه يعمل بنسبة عشرين في المئة فقط.
ما هي التقنيات التي سرعت عملية زراعة قلب فهد الجديد؟
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
شاهدوا الحلقة الكاملة الساعة 17:30 السبت بتوقيت غرينتش هنا