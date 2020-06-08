رجل كويتي انتظر ٣ سنوات للحصول على قلب جديد

يزور نسيم رمضان مستشفى مايو كلينك ويتابع رحلة رجل كويتي انتظر ثلاث سنوات للحصول على متبرع بقلب جديد.

عانى فهد الشويع من قصور في عضلة القلب لسنوات وهو لم يبلغ الثلاثين عاما حيث كان قلبه يعمل بنسبة عشرين في المئة فقط.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو كان لدى فهد ثلاث ساعات يمضيها مع عائلته قبل الزراعة

ما هي التقنيات التي سرعت عملية زراعة قلب فهد الجديد؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو نسيم تحدث مع بروفيسور جراحة القلب الدكتور جون ستولاك

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@

شاهدوا الحلقة الكاملة الساعة 17:30 السبت بتوقيت غرينتش هنا