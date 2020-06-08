جولة تاريخية في إحدى أهم مستشفيات الولايات المتحدة

تعد مستشفى مايو كلينك من أهم المستشفيات في الولايات المتحدة وتتميز بتاريخها العريق.

نسيم رمضان يأخذكم في جولة لأهم معالم مستشفى مايو كلينك...

تمثال "الرجل الحر" يحمل رسالة مهمة للزوار. تعرفوا عليها مع نسيم.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو "الرجل الحر"، نقطة لقاء مميزة في مستشفى مايو كلينك

ما هي القصة الشهيرة التي يرويها هذا البيانو؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو تم وضع هذا البيانو في مايو كلينك منذ 19 سنة وبقي في مكانه بسبب معزوفة واحدة

ما أهمية فهم المريض لمرضه في طريقة علاجه؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو تعليم المرضى مهم جداً بالنسبة للمستشفى

ما دور الكلبة "ماغي" مع المرضى؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو "ماغي" من أهم عناصر مايو كلينك

ما علاقة تمثال الدلفين هذا بالبشر؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الحرية والذكاء؟

هذا القسم الخاص لا يسمح للمرضى أو الزوار بالدخول إليه. لكن نسيم سيعرفكم على محتوياته وعن أهمية الموسيقى في مايو كلينك.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ما دور الموسيقى في مايو كلينك؟

مبنى بلامر يحظى بأهمية كبيرة وتاريخ مهم لمستشفى مايو كلينك. ويحتوي المبنى على أغراض تاريخية مميزة تروي جذور المستشفى.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو كيف كان لباس أطباء مايو كلينك منذ عشرات السنوات؟

هذا الميكروسكوب من أقدم الميكروسكوبات في تاريخ الولايات المتحدة وتعود جذوره إلى عام 1885.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو قطعة تاريخية مميزة تحكي الكثير عن أهمية مايو كلينك في الولايات المتحدة

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@

شاهدوا حلقة جديدة كل سبت الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش هنا