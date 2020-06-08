جولة تاريخية في إحدى أهم مستشفيات الولايات المتحدة
تعد مستشفى مايو كلينك من أهم المستشفيات في الولايات المتحدة وتتميز بتاريخها العريق.
نسيم رمضان يأخذكم في جولة لأهم معالم مستشفى مايو كلينك...
تمثال "الرجل الحر" يحمل رسالة مهمة للزوار. تعرفوا عليها مع نسيم.
ما هي القصة الشهيرة التي يرويها هذا البيانو؟
ما أهمية فهم المريض لمرضه في طريقة علاجه؟
ما دور الكلبة "ماغي" مع المرضى؟
ما علاقة تمثال الدلفين هذا بالبشر؟
هذا القسم الخاص لا يسمح للمرضى أو الزوار بالدخول إليه. لكن نسيم سيعرفكم على محتوياته وعن أهمية الموسيقى في مايو كلينك.
مبنى بلامر يحظى بأهمية كبيرة وتاريخ مهم لمستشفى مايو كلينك. ويحتوي المبنى على أغراض تاريخية مميزة تروي جذور المستشفى.
هذا الميكروسكوب من أقدم الميكروسكوبات في تاريخ الولايات المتحدة وتعود جذوره إلى عام 1885.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@
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