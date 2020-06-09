تبديل الوظيفة للتأقلم مع أجواء كورونا

غير انتشار فيروس كورونا حول العالم الكثير من مظاهر الحياة , والعمل واحد منها بطبيعة الحال .. ربما أنتم مستمعينا تغير نوع عملكم أو فقدتم وظيفتكم السابقة فمن اضطر للعمل من المنزل اصبح يعد من المحظوظين بالمقارنة بهؤلاء الذين فقدوا وظائفهم , فتقرير لمنظمة العمل الدولية صدر أواخر الشهر الماضي أشار إلى أن أكثر من واحد من كل ستة شباب حول العالم فقد عمله بسبب جائحة كورونا .. في العراق مثلا يواجه الآلاف من العاملين بالقطاع الخاص والأعمال الحرة هذا الخطر بسبب انتشار فيروس كورونا والاجراءات المتبعة للوقاية. ما دفع العديد من العراقيين للبحث عن فرص عمل بديلة ولو مؤقتا لحين انحسار هذه الازمة المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل اكسترا في العراق احمد فاضل