ما الإجراءات التي تتخذها المطاعم والمقاهي لإعادة الفتح في ظل انتشار "كورونا"؟

بدأت الحياة تعود لطبيعتها تدريجيا في بعض دول العالم حيث ستسمح بريطانيا للمقاهي والحانات أن تفتح أبوابها في يوليو تموز المقبل وفقا ل"إرشادات عمل أكثر أمانًا"، بحسب ما قاله وزير الأعمال البريطاني . في لبنان، فتحت المطاعم والمقاهي أمام المواطنين. وزارة الداخلية اللبنانية أعلنت أن العمل سيكون من الساعة الخامسة فجرا وحتى الثانية عشر ليلا على أن يستقبل كل مطعم 50% فقط من قدرته الاستيعابية مع منع تقديم النرجيلة واستمرار إغلاق مناطق الألعاب للأطفال في المطاعم.

روشان الشورملوسي تحدثت إلى إيلي حداد مدير أحد المقاهي وسألته عن الإجراءات الإحترازية التي اتخذ ها لإعادة فتح المقهى ؟

و في تجربة أخرى، فرضت الحكومة الإسبانية إجراءات صارمة على أصحاب المطاعم والمقاهي ولكن لم يتمكن بعضهم من إعادة فتح أعمالهم وفضلوا الإغلاق لأجل غير مسمى.

سارة حابيبي الصحفية من مدريد التقت بلال صاحب مطعم لبناني بمدريد وسألته عن اليوم الأول من إعادة فتح مطعمه بعد أشهر من الإغلاق؟