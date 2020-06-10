" خرافات كورونا" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بالفيروس
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"خرافات كورونا" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بالفيروس

  • 10 يونيو/ حزيران 2020

بودكاست أسبوعي يهدف للتحقيق في نظريات المؤامرة والمزاعم والمعلومات المغلوطة المحيطة بفيروس كورونا وتقديم الحقيقة للمستمع بالأدلة العلمية ومقابلات المتخصصين من إعداد وتقديم شيرين شريف.

يمكنكم الاستماع إلى البودكاست في أي وقت على منصات البودكاست أو على صفحتنا على فيسبوك هنا لندن وموقع بي بي سي الالكتروني. كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش

الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش

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