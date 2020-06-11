أنشطة صيفية للطلاب خلال العزل المنزلي
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فيروس كورونا: أنشطة صيفية للطلاب خلال العزل المنزلي

  • 11 يونيو/ حزيران 2020

تطبيقات تساعد الأطفال على اكتساب مهارات جديدة وآباء يحفزون أبناءهم وطلاب جامعيون يلاحقون شغفهم خلال العزل المنزلي.

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