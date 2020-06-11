"دنيانا": السينما مصابة بكورونا...

صالات السينما أقفلت أبوابها. المنتجون علقوا ميزانياتهم وحصوا خسائرهم. المخرجون وطواقمهم أوقفوا التصوير. والمهرجانات ألغيت… مستقبل غامض بإنتظار هذا القطاع الذي يواجه خسائر بملايين الدولارات.

في "دنيانا" صانعات أفلام من تونس وفلسطين ولبنان وسوريا تأثرن بشكل مباشر بجائحة كورونا. أفلامهنّ معلقة والمشهد ضبابي… أي مستقبل بإنتظار قطاع السينما والعاملين فيه؟ وهل يأخذ صناع الأفلام من وباء كورونا مادة لأعمالهم المستقبلية؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع حلقة عن قطاع السينما من جزئين (الجزء الأول يبث يوم الأربعاء والجزء الثاني يوم الجمعة) مع صانعات أفلام هنّ رباب مباركي من تونس، لواء يازجي من سوريا، زينة صفير من لبنان وميرا صيداوي من فلسطين.

"دنيانا" الأربعاء والجمعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت جرينيتش والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت بيروت على التلفزيون.