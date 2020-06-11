ماذا نعرف عن الفيروس التنفسي بعد ستة أشهر من ظهوره؟
كيف بدأ؟ هل كانت هناك تحذيرات؟ هل كان يمكن تجنبه؟
للاستماع الى الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة "غرفة أخبار كورونا" هنا.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
ماذا نعرف عن الفيروس التنفسي بعد ستة أشهر من ظهوره؟
كيف بدأ؟ هل كانت هناك تحذيرات؟ هل كان يمكن تجنبه؟
للاستماع الى الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة "غرفة أخبار كورونا" هنا.