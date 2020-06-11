ماذا نعرف عن الفيروس التنفسي بعد ستة أشهر من ظهوره؟

كيف بدأ؟ هل كانت هناك تحذيرات؟ هل كان يمكن تجنبه؟

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