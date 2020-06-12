بودكاست خرافات كورونا: ما هي حقيقة علاقة بيل غيتس بفيروس كورونا؟

في هذه الحلقة من بودكاست خرافات كورونا نحقق ونجيب على أغلب الأسئلة المطروحة حول علاقة بيل غيتس بفيروس كورونا وكيف أصبح مؤسس مايكروسوفت، الذي أغدق الملايين في مجال الصحة العامة من مؤسسته الخيرية، محط نظريات المؤامرة للفيروس؟ وهل يسعى الملياردير الأمريكي للسيطرة علينا من خلال زرع شرائح إلكترونية في أدمغتنا؟

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