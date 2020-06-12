فيديو: البايس تكشف وفاة شاب مغربي على طريقة جورج فلويد في إسبانيا
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فيديو: البايس تكشف وفاة شاب مغربي على طريقة جورج فلويد في إسبانيا

  • 12 يونيو/ حزيران 2020

نشرت صحيفة البايس الإسبانية صورا حصرية للكيفية التي تعامل بها حراس أحد مراكز المهاجرين في السيطرة على شاب مغربي قاصر، أدت إلى وفاته، بطريقة تشبه تلك التي أدت لوفاة جورج فلويد.

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